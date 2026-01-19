Haberler

Kar altındaki Mardin, dronla görüntülendi

Güncelleme:
Mardin'de kar yağışının ardından tarihi kent, beyaza büründü. Dron ile çekilen görüntülerde, Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi gibi önemli yapılar karla kaplı görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

MARDİN'de kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, tarihi kentin eşsiz manzarası hem gündüz hem de gece dron ile görüntülendi.

Tarihi yapıları, kültürel değerleri, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar yağışıyla Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları beyaza büründü. Kar yağışının durduğu tarihi kentte, gece ve gündüz ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Manzarayı görüntüleyen dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını söyleyerek, "Tarihi kent Mardin, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Her haliyle güzel olan bu kadim şehir, karla birlikte adeta gelinlik giymiş gibiydi. Bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için gece ve gündüz dron ile görüntüledim" dedi.

