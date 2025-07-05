Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı aşure dağıtımı
Savur Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım etkinliğine Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Savur Belediyesi ekiplerince Yeni Cami önünde yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da aşure dağıtımının yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel