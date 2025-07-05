Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı aşure dağıtımı

Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı aşure dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savur Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım etkinliğine Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Mardin'in Savur ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Savur Belediyesi ekiplerince Yeni Cami önünde yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran da aşure dağıtımının yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
3 belediye başkanının gözaltına alınması sonrası Özgür Özel MYK'yi topladı

3 başkanın gözaltına alınması sonrası Özgür Özel'den ilk hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.