Arazide cesedi bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde, iki kırsal mahalle arasında ölü bulunan 50 yaşındaki Mehmet Selim Özer'in cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Ömerli ilçesinde Mehmet Selim Özer (50), iki kırsal mahalle arasında, arazide ölü bulundu.

Kırsal Kaynakaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasında, arazide dün akşam saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinde ölen kişinin Mehmet Selim Özer olduğu tespit edildi. Özer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ömerli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
