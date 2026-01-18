Haberler

İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri düzenlendi

Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen Mardin İl Tanıtım Günleri, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlikte yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel gösterimler yer aldı.

Mardin'in binlerce yıllık tarih, kültür ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 'Mardin İl Tanıtım Günleri' düzenlendi. Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ) tarafından düzenlenen ve 15 Ocak Perşembe günü başlayan etkinlikte ziyaretçilere, kültürel gelenekleri yansıtan görsel sunumlar, yöresel el sanatları, yöresel lezzet stantları yer aldı. Organizasyonda yemek yarışmaları düzenlenirken, ziyaretçilere Mardin'in yöresel yemeklerinden sunumlar yapıldı. Bunun yanı sıra Mardin'in turistik güzellikleri hakkında bilgiler verilerek, kentin zengin medeniyetler mozaiği, çeşitli kültürel aktivitelerle tanıtıldı. Tanıtım günlerine katılanlar, yöresel yemekler tadarak, düzenlenen konserlerde müzik eşliğinde halay çekti. Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

