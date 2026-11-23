Mardin İl Emniyet Müdürlüğü 16-22 Kasım çalışmalarında aranan 71 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 16-22 Kasım'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda aralarında 2 firari hükümlünün de olduğu çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 71 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, 16-22 Kasım'da yapılan çalışmalarda aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 71 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA