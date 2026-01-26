Haberler

Mardin'de Işık Caddesi kısmi olarak trafiğe kapatılacak

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında, Artuklu ilçesindeki Işık Caddesi, su altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle kısmen trafiğe kapatılacak. Çalışmaların sona yaklaştığı ve projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğu belirtildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Artuklu İlçesinde Işık Caddesi, trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

MARSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yürütülecek hat döşeme çalışmaları nedeniyle trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Işık Caddesi, 27 Ocak salı gününden itibaren çalışma süresince kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalarla eş zamanlı olarak evsel abone bağlantıları da gerçekleştirilecek.

Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, çalışma bölgelerinde araç park etmemeleri istendi.

Açıklamada, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 96 seviyesine ulaşan projede toplam 153 kilometrelik içme suyu hattı döşendiği, Yenişehir bölgesinde farklı noktalarda yaklaşık 2 kilometrelik hat döşeme çalışmasının kaldığı bildirildi. Bu kısmın da tamamlanmasıyla ana hat döşeme çalışmalarının bitirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
