Mardin haberleri | Mardin'de engelli kızın cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı Mardin haberleri... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bedensel engelli kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazarda alışveriş yapan ailesini araçlarında bekleyen bedensel engelli Hatice Aburcu'nun (17) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu ve telefonu sattığı iş yerini belirledi. Zanlı, operasyonla gözaltına alındı, telefonu satın alan iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı. Polis ekipleri, cep telefonunu Aburcu'ya verdi. Engelli maaşıyla telefonu kızlarına aldıklarını belirten Aburcu'nun ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti. 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edilen A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, zanlının cep telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Şeyhmus Adsız - Güncel Hisarcık Mazıdağı Mardin Güncel Haberler

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