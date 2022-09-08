Mardin gündem haberleri... Nusaybin'de 'Ulusal Hane Ziyareti Programı' kapsamında değerlendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık öncülüğünde başlatılan "Ulusal Hane Ziyareti Programı" kapsamında Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hükümet Konağında düzenlenen toplantıda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mehmet An programla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Kayabaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan programın önemine değindi.

Hane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geleceklerini, sıkıntıları varsa en kısa sürede çözüm bulacaklarını ifade eden Kayabaşı, "Gidilmedik hane, hatırı sorulmayan vatandaşımızı bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın derdini, talebi dinleyip, talep ve sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız." dedi.

Toplantı, kurum müdürlerinin görüş ve önerilerini iletmesinin ardından sona erdi.