Mardin gündem haberleri: Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Mardin haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 PB 089 plakalı otomobil, duvara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 2'si sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel