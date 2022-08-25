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Mardin gündem haberleri: Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Mardin gündem haberleri: Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 PB 089 plakalı otomobil, duvara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

Nusaybin İtfaiye Mardin Güncel Haberler

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