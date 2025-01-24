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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı
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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, doğum öncesi ve sonrası hizmet verecek ebe polikliniğini hizmete sundu. Poliklinikte gebelere tansiyon, boy ve kilo ölçümünün yanı sıra danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ebe polikliniği" hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ebe polikliniğinde doğum öncesi ve sonrası izlemler kapsamında tansiyon, boy ve kilo ölçümü yapılabileceği belirtildi.

Anne ve anne adaylarına da ebeler tarafından danışmanlık hizmetinin verileceği poliklinikte gebe okulu hakkında da bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ebe polikliniği ile ebe ve anne adayları arasındaki iletişimin arttırılması, güven duygusunun pekiştirilmesi, böylece doğum konusundaki endişe ve korkunun hafifletilmesi, normal doğumların teşvik edilmesi, gebelerin doğum sırasında kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri amaçlanıyor. Gebelikte ve doğum sonu dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığın değerlendirilerek bu dönemlerde görülebilecek depresyon, annelik hüznü gibi psikolojik sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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