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Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle koridor açtı

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Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle koridor açtı
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Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar yöntemiyle koridor açtı. İtfaiye ekibi açılan yoldan ilerleyerek bölgeye vakit kaybetmeden ulaştı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'de sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına 'fermuar yöntemiyle' yol verdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda ilerleyen sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark etti. Sürücüler, araçlarıyla sağa ve sola geçerek itfaiye aracının ilerlemesi için koridor oluşturdu. İtfaiye ekibi, açılan yoldan ilerleyerek ihbarın bulunduğu bölgeye vakit kaybetmeden ulaştı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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