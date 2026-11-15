Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bungalov evdeki yangını itfaiye söndürdü

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Mardin'de bungalov evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA