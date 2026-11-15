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Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bungalov evdeki yangını itfaiye söndürdü

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Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bungalov evdeki yangını itfaiye söndürdü Haber Videosunu İzle
Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bungalov evdeki yangını itfaiye söndürdü
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Mardin-Diyarbakır kara yolundaki bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Mardin'de bungalov evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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