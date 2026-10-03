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Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar sistemiyle yol açtı

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Mardin-Diyarbakır kara yolunda seyreden sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını görünce sağa ve sola geçerek fermuar sistemiyle koridor açtı. Bu sayede itfaiye ekibi vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı; o anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Mardin'de sürücülerin, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar sistemiyle yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince araçlarıyla sağa ve sola geçerek fermuar sistemiyle yol açtı.

Sürücülerin oluşturduğu koridordan ilerleyen itfaiye ekibi, vakit kaybetmeden ihbarın bulunduğu bölgeye ulaştı.

Araçların itfaiye ekiplerine fermuar sistemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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