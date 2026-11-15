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Mardin Derik'te kömür yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Mardin Derik'te kömür yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde kömür yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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