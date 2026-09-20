Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 3 arkadaşı ifade için karakola götürüldü

Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 3 arkadaşı ifade için karakola götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. En son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü.
ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINIYOR
Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan Selahattin Karayel'i (13) arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü. Çocuğun bulunması için geniş alanda aramalar sürüyor.
Salih KESKİN/DERİK, (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı