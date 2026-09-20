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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 3 arkadaşı ifade için karakola götürüldü

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Mardin Derik'te kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 3 arkadaşı ifade için karakola götürüldü
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Mardin'in Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. En son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü.

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINIYOR

Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde kaybolan Selahattin Karayel'i (13) arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü. Çocuğun bulunması için geniş alanda aramalar sürüyor.

Salih KESKİN/DERİK, (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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