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Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası gözaltına alınan kuzeni tutuklandı

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Mardin Derik'te mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kuzeni D.K. (15) tutuklandı. Çocuk, 19 Eylül'de haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine aranmış, 21 Eylül'de mısır tarlasında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan kuzeni D.K. (15) tutuklandı.

Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında cansız bedeni bulunan Selahaddin Karayel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

19 Eylül'de, Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalar sonucu Karayel, 21 Eylül'de mısır tarlasında ölü bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kurulmuş, Karayel'in kuzeni D.K. aynı gün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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