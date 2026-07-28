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Mardin'deki yangında ağır yaralanan kişi yaklaşık 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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- Böylece yangında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 6 ay önce 2 kişinin hayatını kaybettiği ev yangınında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Akyazı Mahallesi'nde 2 Şubat'ta çıkan yangında ağır yaralanan Hüseyin K. (60), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Kırsal Akyazı Mahallesi'ne getirilen Hüseyin K'nin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

2 Şubat'ta çıkan ev yangınında Hamit K. (70) ile eşi Azize K. (72) yaşamını yitirmiş, yangında ağır yaralanan Hamit K'nin kardeşi Hüseyin K. (60) ve Hüseyin K'nin oğlu Ahmet K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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