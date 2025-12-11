Mardin'de Trafik Kazası: Ölenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında Mehmet Nur Fidan (51), Suna Fidan (42) ve Gülbahar Fidan (18) hayatını kaybetti, Ramazan Fidan (17), S.D. (45), S.D. (55), M.F. (20), M.N.F. (21) ve A.F. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Fidan, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN/ ÖMERLİ(Mardin),