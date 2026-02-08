Haberler

Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 26 yaşındaki Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu hayatını kaybetti. Cenazeleri İstanbul'a gönderildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Melek Durmuş (26) ile Ayşenur Kutukcu'nun (26) cenazeleri, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi.

Kaza, dün Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukcu (26) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan M.H.S. (22) ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç.'nin (26) tedavisi devam ediyor.

GEZMEK İÇİN GELMİŞLER

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Durmuş ile Kutukcu'nun cenazeleri, İstanbul'a gönderilmek üzere Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Resmi işlemlerinin ardından cenazeler, İstanbul uçağına alındı. Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun İstanbul'dan Mardin'i gezmeye geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
