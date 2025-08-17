Mardin'deki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'deki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'de şarampole yuvarlanan otomobilde Ali Furkan Bozkurt (25) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğleden sonra Ömerli- Midyat kara yolu 5'inci kilometresinde yol yapım çalışmasının bulunduğu bölgede meydan geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası belirlenemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtaki Ali Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ali Furkan Bozkurt'un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
