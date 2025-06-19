Mardin'deki örtü yangını 3 saatte kontrol altına alındı
Mardin Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı bölgede akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN/ MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel