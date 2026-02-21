Mardin'de genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasına 1 tutuklama

MARDİN'in Derik ilçesinde E.Ö. (22) adlı genç kızın zorla kaçırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, Derik ilçe merkezindeki Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö., iddiaya göre evinin önünde şüpheliler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Genç kızın ailesi, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, olaya karıştıkları öne sürülen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile genç kızın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı