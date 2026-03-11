Mardin'de devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
Artuklu-Nusaybin kara yolu Kotek Mahallesi mevkisinde zırhlı polis aracı devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 polis memuru Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar