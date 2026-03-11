Haberler

Mardin'de devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde devrilen zırhlı polis aracındaki 3 polis memuru yaralandı.

Artuklu-Nusaybin kara yolu Kotek Mahallesi mevkisinde zırhlı polis aracı devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 3 polis memuru Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
