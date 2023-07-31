Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.