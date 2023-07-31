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Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de zincirleme kaza: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe girişinde 2 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Güncel

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