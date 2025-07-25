Mardin'de Yol Düzenleme Çalışmaları Başlatıldı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ravza Caddesi'nde yol yapımı, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve orta refüj düzenlemesi gibi çalışmalarla caddeyi modernleştirmeyi hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ravza Caddesi'nde yol düzenleme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında; yol yapımı, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve orta refüj düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanarak caddeye daha modern ve düzenli bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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