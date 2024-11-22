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Mardin'de Yol Bakım ve Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki bozulan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Artuklu ilçesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor. Genel Sekreter Fatih Eroğlu, çalışmalar hakkında esnafla bir araya gelerek bilgi verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bozulan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merkez Artuklu ilçesinde yürütülen asfalt yama çalışmaları kapsamında, 13 Mart Mahallesi 5. Cadde Karanfil Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, çalışmaların yapıldığı Karanfil Sokak'ta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar sırasında cadde üzerindeki esnafla da bir araya gelen Eroğlu, belediyenin yol bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cadde esnafı, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, başta Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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