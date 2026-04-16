Mardin'de tarihi sit alanındaki mahalle yolunun bazı kısımları ile istinat duvarında çökme yaşandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yoğun yağış sonrası tarihi sit alanı içerisinde bulunan yolun bazı kısımlarında ve bir istinat duvarında çökme meydana geldi.

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından tarihi sit alanı içerisinde yer alan Medrese Mahallesi'ndeki yolun bazı bölümlerinde ve bir istinat duvarında çökme oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Sabah saatlerinde büyük gürültüyle uyandıklarını belirten Karadeniz, "Sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Şu an burası tehlike arz ediyor. Artuklu Belediye Başkanı ve ekipler de buraya geldi. Gerekli talimat verildi. En kısa sürede yapılacak." diye konuştu.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çökme sonrası belediye ekipleri oluşan hasarlara müdahale etmek üzere çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teknik ekiplerle çökmelerin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Amak, tespit edilen riskli alanlarda onarım çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.