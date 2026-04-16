Mardin'de tarihi sit alanındaki mahalle yolunun bazı kısımları ile istinat duvarında çökme yaşandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yoğun yağışlar sonrası tarihi sit alanındaki bir yol ve istinat duvarında çökme meydana geldi. Bölge sakinleri durumu tehlikeli olarak nitelendirirken, belediye ekipleri hasara müdahale etmek için çalışmalara başladı.

Kentte etkili olan yoğun yağışların ardından tarihi sit alanı içerisinde yer alan Medrese Mahallesi'ndeki yolun bazı bölümlerinde ve bir istinat duvarında çökme oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Haluk Karadeniz, kentte etkili olan yoğun yağışlardan sonra mahallelerindeki yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Sabah saatlerinde büyük gürültüyle uyandıklarını belirten Karadeniz, "Sızıntılardan sonra çökme yaşandı. Şu an burası tehlike arz ediyor. Artuklu Belediye Başkanı ve ekipler de buraya geldi. Gerekli talimat verildi. En kısa sürede yapılacak." diye konuştu.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çökme sonrası belediye ekipleri oluşan hasarlara müdahale etmek üzere çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teknik ekiplerle çökmelerin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Amak, tespit edilen riskli alanlarda onarım çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar

Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı

Saldırgan 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı