Haberler

Mardin'de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Mardin'de 140 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkili olan kar yağışı sonrası 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşarken, Kızıltepe'deki vatandaşlar kar yağışını eğlencelerle kutladı.

MARDİN'de öğleden sonra başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yollar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti, birçok noktada hasarlı kazalar yaşandı. Yağış nedeniyle kent genelinde 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.

KAR ALTINDAKİ TARİHİ MEKANLAR DRON KAMERASINDA

Kent merkezinde kar yağışının ardından da güzel manzaralar oluştu. Kar yağışıyla beyaza bürünen Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları beyaza büründü. Mardin Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

KIZILTEPE'DE HALAYLI KUTLAMA

Öte yandan, 3 yıldır kar yağmayan Kızıltepe'de vatandaşlar, yağışla birlikte sokaklara çıktı. Vatandaşlar, saz çalıp türkü söyledi, halay çekti. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, uzun yıllardır bu anı beklediklerini söyledi. İlçede esnaflık yapan Sadettin Bahadıroğlu (44), karın bereketi simgelediğini ifade ederek, "Bugün yılın son günü, yarın yeni bir yıla giriyoruz. Tabi kar yağışıyla yeni yıla giriyoruz. Kar berekettir, inşallah yeni yıla bereket getirir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
İstanbul için yeni uyarı! AKOM bu kez beklenen kar kalınlığını da verdi

İstanbul'a yeni uyarı! AKOM bu kez kar kalınlığını da verdi
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi