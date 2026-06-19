Mardin'de YKS saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek

Mardin'de 20- 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte hafta sonu yapılacak YKS için tedbirlerin alındığı belirtildi.

20 Haziran'da 08.00-10.00 ve 21 Haziran'da 08.00-17.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecekleri ifade edildi.