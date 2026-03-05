Haberler

Mardin Valisi Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Akkoyun, sevgi ve şefkatin önemine vurgu yaptı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen "Sevgi İftarı" programında konuşan Akkoyun, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek mübarek ayın bereketini aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Merhamet, şefkat ve kardeşlik coğrafyasında yaşadıklarını belirten Akkoyun, yetim ve öksüzlere hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olduklarını vurguladı.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki yetim kardeşlerimizin hayatlarına sevgiyle, iyilikle, şefkatle ve güzelliklerle dokunmak, yarınlarımızı daha aydınlık hale getirip umutla bakmamızı sağlayacaktır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimiz, dua kapımız ve en büyük hazinemizdir. Bu yüzden devletimizin şefkat eli her daim yetim kardeşlerimizin üzerinde olacaktır. Sizlerin mutluluğu için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gayretle, el birliğiyle ve hassasiyetle çalışmaya devam etmektedir."

Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini anlatan Akkoyun, omuz omuza mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Çocuklardan oluşan Mardin Diller ve Dinler korosu, 3 dilde ilahi ve türkü seslendirdi.

İl Müftüsü Enver Türkmen de dua okudu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
