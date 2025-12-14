Mardin'de bazı bölgelerin su ihtiyacı açılan sondaj kuyusuyla karşılandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı ilçesinde bazı bölgelerdeki su ihtiyacını yeni açılan su kuyusuyla karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilçenin Poyraz ve Kayalar mahallelerinde yeni yerleşim yerleri ve yüksek kot farkından su ulaşamayan bazı bölgelerin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Çalışmayla 544 metre sondaj kuyusu açıldı.

Kuyudan elde edilen ve şebekeye bağlantısı sağlanan su, sorun yaşanan bölgelere verilmeye başlandı.

Bölge sakinleri yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.