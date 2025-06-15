Mardin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlar nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Savur ilçesine bağlı Kayacıklar Mahallesi'nde ormanlık alan ile Kızıltepe ilçesindeki Cantaşı Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük buğday tarlası ile Eymirli ve Büyükdere mahallelerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe'ye bağlı Kırkkuyu Mahallesi'ndeki bir taziyeevinde de henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangın, bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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