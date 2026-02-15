Mardin'de park halindeki tırın çekicisi yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir tırın çekicisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki tırın çekicisinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel