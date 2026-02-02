Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi /Haber eklendi

Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu hayatını kaybetti. İki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Akyazı Mahallesi'nde bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilenen Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen H.K. ve A.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin cenazesi incelemenin ardından morga götürülecek.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

