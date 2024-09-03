Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Vinçle Çarpışan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahap Akdoğan (74), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de vinçle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Şahap Akdoğan (74), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Midyat ilçesi merkezindeki Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Şahap Akdoğan yönetimindeki 07 BC 93 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen vinçle çarpıştı. Kazada sürücü Akdoğan, ağır yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Mardin Güncel Yaşam Kaza

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?
title