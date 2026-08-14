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Mardin'de palet altında kalan kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde forkliftle kaldırılan yüklü palet, 62 yaşındaki Tahir Ç'nin üzerine düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde üzerine yüklü palet düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Artuklu ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde forkliftle kaldırılan yüklü palet, henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek Tahir Ç'nin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tahir Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tahir Ç'nin cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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