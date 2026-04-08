Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.