Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi. Bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar sentetik uyarıcı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar