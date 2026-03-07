Haberler

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak 41.79 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 600 liraya el konuldu. Emniyet, uyuşturucu ile kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce kentin huzur ve güvenliği için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçede yapılan kontrollerde dört şüpheli üzerinde 41.79 gram esrar ele geçirildi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 600 liraya da el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Paylaşımda, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi