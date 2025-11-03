Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Mardin'in Artuklu, Savur ve Derik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 56 gram esrar ve 5 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Artuklu, Savur ve Derik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Artuklu, Derik ve Savur'da bazı ev ile eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 24 kilo 56 gram esrar, 5 kilo 250 gram skunk, 37 kök skunk bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel