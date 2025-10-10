Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 69 Hint keneviri bitkisi, 33 gram esrar ve 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

MARDİN'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 69 Hint keneviri bitkisi, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
