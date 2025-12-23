Haberler

Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 şüpheli yakalanırken, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

