Mardin'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, 58 gram esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.