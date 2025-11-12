Haberler

Mardin'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Mardin'de Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin ilçesinde 8,5 kilometrelik çevre yolu inşa ederek ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Proje, şehir içi trafik yükünü azaltmayı ve ulaşım güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Nusaybin ilçesinde İpek Yolu'ndan Hacılar Mezarlığı bölgesine kadar uzanan 8,5 kilometrelik çevre yolu inşa ediliyor.

Yeni çevre yolu projesiyle, şehir içi trafik yükünün azaltılması, ulaşım güvenliğinin artırılması ve ilçe merkezinde trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yol güzergahının belirlenmesinin ardından kaba malzeme ile dolgu çalışmalarına başladı.

Bu aşamanın tamamlanmasının ardından, alt temel malzeme serimi ve zemin düzeltme işlemleri gerçekleştirilecek. Son aşamada ise asfalt serimi, yol çizgi ve levha çalışmaları yapılarak yol tamamlanacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin'in 10 ilçesinde altyapı ve üstyapı hizmetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

İl genelinde yürütülen çalışmalarla, ulaşım ağının güçlendirilmesi, yolların modernize edilmesi ve vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500
