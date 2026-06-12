Mardin'de uçurumdan yuvarlanan kişi yaralandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan kişi, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Gül Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, arazide baygın şeklinde uçurumda bulduğu kişiyi taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı