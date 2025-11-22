Haberler

Mardin'de Trafik Kazasında Tır Yangını

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alev alan bir tırda yangın çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akziyaret Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 AVU 649 plakalı tır ile plakası öğrenilemeyen başka bir tır ve 47 ABS 099 plakalı SUV tipi aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazanın etkisiyle alev alan bir tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı ve tırın alev alması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
