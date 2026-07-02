Mardin'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Mardin'in Ömerli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü E.T., tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kocasırt Mahallesi'nde dün devrilen hafif ticari aracın sürücüsü E.T. (25), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocasırt Mahallesi'nde, dün kontrolden çıkarak devrilen 35 KA 2578 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü E.T. ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur