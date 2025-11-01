Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu Veysel Türkoğlu ve Mustafa Korkut hayatını kaybetti. Kazada iki genç kardeşi andıran arkadaşlar, doğup büyüdükleri köyde yan yana defnedildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı, Veysel Türkoğlu'nun (21) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Mustafa Korkut (17) da kurtarılamadı.

Kaza, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Büyükboğaziye ile Taşlıca mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 RR 2913 plakalı hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosikletteki Veysel Türkoğlu ile Mustafa Korkut, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Türkoğlu, burada hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Mustafa Korkut ise yapılan müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Korkut, burada hayatını kaybetti. Türkoğlu ve Korkut'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından gece geç saatlerde doğup, büyüdükleri kırsal Taşlıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
