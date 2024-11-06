Mardin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada yaralanan 5 kişiden Fatma Enücük (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enücük'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN(MARDİN,