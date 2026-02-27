Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Mardin'deki trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mardin'de 7 Şubat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Muhammed Heja S. (22) tedavi gördüğü Diyarbakır'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Gencin cenazesinin Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Karaman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Artuklu-Nusaybin kara yolu Akıncı köyü mevkisinde 7 Şubat'ta 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır çarpışmış, kazada, otomobilde bulunan Melek D. (26) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ayşenur K. (26), Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ve Beyzanur Ç. (26) yaralanmıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşenur K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

