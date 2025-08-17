Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki'si çocuk 5 kişi yaralandı. Otomobil, kontrolden çıkarak yan yola düştü.

Mardin'in Ömerli ilçesinde yan yola düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ali Furkan B'nin (25) kullandığı 01 AFS 494 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, duble yol çalışması dolayısıyla kot farkının oluştuğu yan yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Beren Y. (13), Nermin Y. (40) ve Yüsra Fatma B. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
