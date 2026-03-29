Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Kaza, Mardin-Şırnak kara yolu üzerindeki Çalışlı Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde gerçekleşti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Çalışlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildekilerden Furkan C'nin (26) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
